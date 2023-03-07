Хобби и отказ от GPS-навигаторов могут помочь избежать стресса при выходе на пенсию и продлить жизнь. Об этом пишет kp.ru. По данным издания, лучше всего заранее формировать для себя увлечения, чтобы было чем заняться после завершения профессиональной деятельности.

Одним из лучших противоядий от стресса является чтение. Только это должны быть именно художественные произведения, а не новостные ленты в соцсетях. Чтение литературы в течение шести минут уже снижает нервное напряжение на 68%.

Продлить жизнь одиноким пожилым людям также помогут домашние животные — кошки или собаки. Последних нужно выгуливать, а это дополнительная физическая нагрузка. В целом питомец-компаньон может смягчить воздействие таких стрессовых факторов, как социальная изоляция, депрессия и одиночество.

Чтобы продлить жизнь, также рекомендуется изучать иностранные языки. Это даст реальную защиту от болезни Альцгеймера. Поддерживать мозг в здоровом состоянии помогут и онлайн-сервисы для его тренировки. Кроме того, стоит отказаться от GPS-навигаторов, поскольку самостоятельное ориентирование в пространстве благотворно влияет на интеллект.