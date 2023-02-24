Названо три условия для сохранения силы мышц в старости

Эндокринолог Юлия Онучина в беседе с "Газетой.ru" рассказала, что поможет предотвратить возрастную потерю мышечной массы, которая в медицине обозначается термином "саркопения". По словам врача, необходимо соблюдать как минимум три условия для того, чтобы тело человека с годами не становилось дряблым, а в руках и ногах по-прежнему были силы.

Специалист отметила, что после 30 лет происходит постепенное уменьшение количества мышц. Так, за одно десятилетие жизни человек теряет около восьми процентов мышечной массы. При этом после 70 лет этот показатель вырастает до 15%, из-за чего к 80 годам люди зачастую теряют половину мышц. Между тем, как указала медик, недавнее исследование учёного из шведского университета Эребру показало, что человек может значительно снизить риск саркопении, начав делать несложные физические упражнения в 40–50 лет. По словам Онучиной, чтобы получить максимум пользы от каждой тренировки, нужно чередовать кардио- и силовые нагрузки. Кроме спорта, эндокринолог также рекомендует дополнительно употреблять витамин D и придерживаться рационального питания.

"Основными методами профилактики и замедления саркопении являются оптимальное потребление белка (рациональное питание), приём витамина D, физические тренировки. Установлено, что дополнительное назначение витамина D пожилым людям предупреждает развитие саркопении, нарушения мышечной функции и снижает риск падений", — пояснила медик.

Вместе с тем она добавила, что в среднем возрасте нужно не забывать контролировать уровень холестерина, липидов низкой плотности и глюкозы, также стоит следить за артериальным давлением.