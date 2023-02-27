Кошмары у детей повышают риск болезни Паркинсона на 640%

Кошмары у детей грозят возникновением когнитивных нарушений к 50 годам и увеличивают риск болезни Паркинсона на 640%. К такому выводу пришли неврологи из Бирмингемского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале The Lancet.

В ходе работы учёные отследили жизнь семи тысяч детей, рождённых в 1958 году. Первыми опрос об их здоровье и состоянии проходили ещё их матери в прошлом веке, когда подопытным было 7 и 11 лет. Родительницы ответили на многие вопросы, в том числе о том, видели ли их чада плохие сны в предыдущие три месяца. Исследователи разделили участников эксперимента на три группы и пришли к неутешительному выводу.

"Первой кошмары никогда не снились, второй снились время от времени, а третьей — постоянно. Результаты были очевидны. Чем чаще детям снились плохие сны, тем выше была вероятность развития у них нейродегенеративных заболеваний", — подчеркнули специалисты.

На этом неврологи не планируют останавливаться. Учёные хотят подтвердить исследования и планируют пойти ещё дальше — установить точные причины такой зависимости.