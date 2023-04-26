Названы четыре причины навсегда отказаться от колбасы
Терапевт Сапего: Колбаса вредна из-за канцерогенов, патогенов, соли и жиров
Колбаса не зря считается вредным для здоровья продуктом, ведь в ней в избытке содержится соль, насыщенные жиры, канцерогены и даже возбудители различных инфекций. Об этом рассказал терапевт Георгий Сапего.
По его словам, соль провоцирует повышение артериального давления, а животные насыщенные жиры повышают "плохой" холестерин в крови. К тому же колбасы относятся к обработанному мясу. Подобные продукты содержат канцерогенные вещества и увеличивают риск появления онкообразований. Употребление колбас в пищу также чревато развитием инфекционных заболеваний, предупредил медик. Например, в немецких колбасах нередко содержится вирус гепатита Е.
"Колбасы лучше избегать людям с повышенным артериальным давлением, заболеваниями сердца и сосудов. От такого продукта у них увеличится риск инсульта или инфаркта. Детям раннего возраста тоже лучше не давать колбасу, так как в ней много химии и могут быть микробы. Беременным и людям на химиотерапии тоже желательно отказаться от этого продукта из-за риска инфекций", — сообщил Сапего в беседе с радио Sputnik.
Впрочем, здоровым людям врач тоже посоветовал не увлекаться колбасой.
Ранее генетик Михаил Минаев рассказал, как производители фальсифицируют колбасу. По его словам, чаще всего для этого они используют курицу, объём которой может составлять до 25% от всей массы изделия.
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