Названы четыре причины навсегда отказаться от колбасы

Колбаса не зря считается вредным для здоровья продуктом, ведь в ней в избытке содержится соль, насыщенные жиры, канцерогены и даже возбудители различных инфекций. Об этом рассказал терапевт Георгий Сапего.

По его словам, соль провоцирует повышение артериального давления, а животные насыщенные жиры повышают "плохой" холестерин в крови. К тому же колбасы относятся к обработанному мясу. Подобные продукты содержат канцерогенные вещества и увеличивают риск появления онкообразований. Употребление колбас в пищу также чревато развитием инфекционных заболеваний, предупредил медик. Например, в немецких колбасах нередко содержится вирус гепатита Е.

"Колбасы лучше избегать людям с повышенным артериальным давлением, заболеваниями сердца и сосудов. От такого продукта у них увеличится риск инсульта или инфаркта. Детям раннего возраста тоже лучше не давать колбасу, так как в ней много химии и могут быть микробы. Беременным и людям на химиотерапии тоже желательно отказаться от этого продукта из-за риска инфекций", — сообщил Сапего в беседе с радио Sputnik.

Впрочем, здоровым людям врач тоже посоветовал не увлекаться колбасой.