Генетик раскрыл, как производители фальсифицируют колбасу
Генетик Минаев: Недобросовестные производители фальсифицируют колбасу, добавляя в неё курицу
Руководитель лаборатории молекулярной генетики ФНЦ пищевых систем им. Горбатова Михаил Минаев в беседе с "Газетой.ru" рассказал, как производители фальсифицируют колбасы из дорогого мяса. По его словам, чаще всего для этого они используют курицу, объём которой может составлять до 25% от всей массы изделия.
Генетик объяснил, что в колбасе можно использовать куриный меланж — яичный полуфабрикат. Этим и пользовались недобросовестные производители, которые при обнаружении ДНК курицы в их изделиях утверждали, что это как раз и есть меланж. И только количественная методика способна определить, что именно находится в составе — смесь или не заявленное в составе куриное мясо.
"Утвердив такую методику, мы провели исследование колбас, выработанных в соответствии с ГОСТами, и в одной из них нашли более 20% мяса кур. Производитель запел известную песню про добавленный меланж, однако 20% меланжа — это уже не колбаса, а яичница!" — сообщил Минаев.
Сейчас в лаборатории успешно применяется качественный тест, благодаря которому легко можно выявить, сколько количества ДНК курицы содержится в изделии, резюмировал он.
Ранее учёные выяснили, что употребление ультраобработанных продуктов способно увеличить риск развития разных форм рака. Речь, в частности, идёт о фасованных супах, соусах, замороженной пицце, сосисках, колбасе, хот-догах, газировке, картошке фри, чипсах, пирожных, конфетах и мороженом.
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