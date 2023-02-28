Генетик раскрыл, как производители фальсифицируют колбасу

Руководитель лаборатории молекулярной генетики ФНЦ пищевых систем им. Горбатова Михаил Минаев в беседе с "Газетой.ru" рассказал, как производители фальсифицируют колбасы из дорогого мяса. По его словам, чаще всего для этого они используют курицу, объём которой может составлять до 25% от всей массы изделия.

Генетик объяснил, что в колбасе можно использовать куриный меланж — яичный полуфабрикат. Этим и пользовались недобросовестные производители, которые при обнаружении ДНК курицы в их изделиях утверждали, что это как раз и есть меланж. И только количественная методика способна определить, что именно находится в составе — смесь или не заявленное в составе куриное мясо.

"Утвердив такую методику, мы провели исследование колбас, выработанных в соответствии с ГОСТами, и в одной из них нашли более 20% мяса кур. Производитель запел известную песню про добавленный меланж, однако 20% меланжа — это уже не колбаса, а яичница!" — сообщил Минаев.

Сейчас в лаборатории успешно применяется качественный тест, благодаря которому легко можно выявить, сколько количества ДНК курицы содержится в изделии, резюмировал он.