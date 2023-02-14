Что будет с организмом при отказе от мяса на месяц: 5 последствий

Отказ от мясной продукции и мяса промышленной обработки даже на месяц полезен для профилактики целого ряда болезней, в том числе рака и инсульта, рассказала Лайфу детский эндокринолог, диетолог "СМ-Клиники", к.м.н. Оксана Михалёва. По её словам, при серьёзных заболеваниях почек со значительным снижением их функции продукт и вовсе стоит вычеркнуть из рациона.

"Это так называемая хроническая болезнь почек 3–5 стадии. Так как мясо богато белком, а продукты деградации белка выводятся почками, то при нарушении их функции выведение этих продуктов может снизиться, что приводит к ухудшению самочувствия", — пояснила специалист.

То же рекомендуется и при нарушении обмена мочевой кислоты — подагре. В случае отказа от красного мяса и соответствующей гастрономии у человека снижается уровень кислоты и смягчаются симптомы. Также без продукта стоит некоторое время пожить аллергикам, особенно если заболевание связано с белком, содержащимся в нём.

Михалёва добавила, что при вычёркивании из рациона любой мясной продукции промышленной обработки (сосисок, колбас, пельменей и прочего) снижается риск развития онкологии и ЖКТ, а красного мяса — атеросклероза сосудов, а значит, инсультов и инфарктов.