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14 февраля, 11:01

Что будет с организмом при отказе от мяса на месяц: 5 последствий

Эндокринолог Михалёва заявила о вреде мяса при болезнях почек

Отказ от мясной продукции и мяса промышленной обработки даже на месяц полезен для профилактики целого ряда болезней, в том числе рака и инсульта, рассказала Лайфу детский эндокринолог, диетолог "СМ-Клиники", к.м.н. Оксана Михалёва. По её словам, при серьёзных заболеваниях почек со значительным снижением их функции продукт и вовсе стоит вычеркнуть из рациона.

"Это так называемая хроническая болезнь почек 3–5 стадии. Так как мясо богато белком, а продукты деградации белка выводятся почками, то при нарушении их функции выведение этих продуктов может снизиться, что приводит к ухудшению самочувствия", пояснила специалист.

То же рекомендуется и при нарушении обмена мочевой кислоты — подагре. В случае отказа от красного мяса и соответствующей гастрономии у человека снижается уровень кислоты и смягчаются симптомы. Также без продукта стоит некоторое время пожить аллергикам, особенно если заболевание связано с белком, содержащимся в нём.

Михалёва добавила, что при вычёркивании из рациона любой мясной продукции промышленной обработки (сосисок, колбас, пельменей и прочего) снижается риск развития онкологии и ЖКТ, а красного мяса — атеросклероза сосудов, а значит, инсультов и инфарктов.

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Лайф писал, что за минувший год россияне съели рекордное количество мяса — 79 килограммов на человека. При этом больше всего граждане полюбили свинину — 29,8 кг на человека.

Обложка ©

Unsplash.com

Ольга Годуненко
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