Россияне за год съели рекордно много мяса, и на то есть простая причина

В 2022 году в России потребление мяса возросло до рекордного для десятилетия показателя — 79 кг на человека. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национального союза свиноводов. Потребление свинины выросло больше всего — 29,8 кг на человека за год, — и это рекорд за последние 30 лет.

По мнению экспертов, свинина стала такой популярной среди россиян, так как прирост цен на неё в прошлом году был ниже, чем на другие виды мяса. Оптовые цены даже снизились — 5–7%. Также влияние оказало увеличение господдержки малоимущих семей, а ещё повышенная индексация зарплаты бюджетников. Предполагается, что немалая доля этих средств была потрачена на продовольствие.

"На потребление у обеспеченных и средних слоёв населения это так не влияло, а у малообеспеченных граждан значительная часть этих денег пошла на продовольствие, в частности свинину, которая дешевела. В результате большое количество малообеспеченных семей, которые раньше не могли себе позволить это мясо или могли позволить немного, начали его покупать", — заявил РБК гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв.