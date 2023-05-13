Журналистов выгнали из Овального кабинета Белого дома под зловещую ухмылку Байдена
Джо Байден с ухмылкой смотрел, как журналистов выгоняли из Белого дома
Американский лидер Джо Байден с ухмылкой наблюдал за тем, как журналистов выгоняли из Овального кабинета Белого дома. Соответствующее видео опубликовал телеканал Fox News.
На появившихся кадрах видно, как Байден на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом молча наблюдал за тем, как журналисты пытались задать ему вопросы, связанные с тем хаосом, который разворачивается на южной границе США из-за нового миграционного кризиса. Позже на лице главы государства появилась насмешливая улыбка. В этот момент как раз и выгоняли корреспондентов из Овального кабинета.
"Байден больше минуты сидел молча, ухмыляясь и даже посмеиваясь", — сообщил телеканал.
Ранее Лайф писал, что депутаты Республиканской партии Палаты представителей Конгресса США потребовали от Джо Байдена пройти проверку умственных способностей. В случае отказа от тестирования его призывают отстраниться от участия в президентских выборах.
YouTube / Fox News