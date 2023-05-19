Фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров между Россией и Украиной и призвала отвергать подобные мирные инициативы.
"Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты", — заявила она на саммите G7 в Хиросиме.
Фон дер Ляйен также поддержала "мирный план" украинского лидера Владимира Зеленского.
Кстати, ранее Зеленский запросил проведение саммита для продвижения своей "мирной инициативы", но без участия России. Лидеры стран G7 могут обсудить эту идею как раз на встрече в Японии.
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