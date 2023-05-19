Фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров между Россией и Украиной и призвала отвергать подобные мирные инициативы.

"Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты", — заявила она на саммите G7 в Хиросиме.

Фон дер Ляйен также поддержала "мирный план" украинского лидера Владимира Зеленского.