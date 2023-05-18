В Кремле заявили, что РФ готова выслушать любые мирные инициативы по Украине

Президент России Владимир Путин обсуждал мирную инициативу стран Африки с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Миссия посетит РФ, но точные сроки ещё согласовываются. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Был разговор Путина и Рамафосы. Весьма конструктивный и продолжительный. И, действительно, он говорил о том, что Африка, как крупнейший континент, считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине", — отметил представитель Кремля.

Песков уточнил, что группа африканских государств направит делегацию в том числе и в Москву. Точные сроки визита будут согласованы.

"Мы говорили, что мы с большим вниманием готовы выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации на Украине", — добавил он.