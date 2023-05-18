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18 мая, 09:27

В Кремле заявили, что РФ готова выслушать любые мирные инициативы по Украине

Песков: Путин обсуждал мирную инициативу стран Африки с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин обсуждал мирную инициативу стран Африки с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Миссия посетит РФ, но точные сроки ещё согласовываются. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Был разговор Путина и Рамафосы. Весьма конструктивный и продолжительный. И, действительно, он говорил о том, что Африка, как крупнейший континент, считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине", — отметил представитель Кремля.

Песков уточнил, что группа африканских государств направит делегацию в том числе и в Москву. Точные сроки визита будут согласованы.

"Мы говорили, что мы с большим вниманием готовы выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации на Украине", — добавил он.

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Напомним, накануне президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что провёл переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Они, по словам Рамафосы, дали согласие принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.

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Александр Юнашев
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