В Кремле заявили, что РФ готова выслушать любые мирные инициативы по Украине
Песков: Путин обсуждал мирную инициативу стран Африки с президентом ЮАР
Президент России Владимир Путин обсуждал мирную инициативу стран Африки с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Миссия посетит РФ, но точные сроки ещё согласовываются. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Был разговор Путина и Рамафосы. Весьма конструктивный и продолжительный. И, действительно, он говорил о том, что Африка, как крупнейший континент, считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине", — отметил представитель Кремля.
Песков уточнил, что группа африканских государств направит делегацию в том числе и в Москву. Точные сроки визита будут согласованы.
"Мы говорили, что мы с большим вниманием готовы выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации на Украине", — добавил он.
Напомним, накануне президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что провёл переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Они, по словам Рамафосы, дали согласие принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.
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