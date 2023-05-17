Лавров: Надоело комментировать стенания США об отказе Москвы от диалога с Киевом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему уже надоело комментировать "стенания" Запада о якобы неготовности Москвы к переговорам с Киевом. Украинский президент Владимир Зеленский сам отказывается от диалога — и даже подписал соответствующий закон, отметил глава МИД.

"Сам Зеленский заявляет: "С кем мне там, в Москве, разговаривать". Буквально на днях он в очередной раз это подтвердил. Не говоря о том, что в прошлом году принял декрет, запрещающий переговоры с РФ", — подчеркнул Лавров на брифинге по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

По словам министра, ему надоело комментировать "стенания" Вашингтона, Лондона и Брюсселя о том, что Россия якобы "совершенно не заинтересована в каких-то мирных инициативах". Также Лавров напомнил о позиции Запада, где постоянно говорят, что примут мирное соглашение только на условиях Киева.

"Когда (Западом) было сказано — "примем только то, что будет приемлемо для Зеленского" — ну всё, пожалуйста, тогда давайте пускай "хвост вертит собакой", как это уже не раз бывало в той же американской истории", — отметил дипломат.