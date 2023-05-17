Лавров: Россия не видела предложений от Африки и Латинской Америки по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва пока не видела предложений от партнёров из стран Африки и Латинской Америки по урегулированию украинского конфликта. Об этом дипломат сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником.

"Мы ответили на обращения к нам со стороны латиноамериканских, африканских друзей, что мы готовы рассматривать любые их предложения, которые продиктованы искренним стремлением содействовать стабилизации миропорядка, но пока, в отличие от китайских наших соседей, ни от бразильцев, ни от африканцев мы ничего не бумаге не видели", — уточнил он.

Лавров подчеркнул, что Москва открыта к обсуждению любых инициатив, однако Запад навязывает только вариант с капитуляцией России и выплатой репараций, что для нашей страны категорически неприемлемо.