Лавров заявил, что Вашингтон продолжает требовать освободить Уилана и Гершковича
Из Белого дома иногда звонят в Москву и просят выпустить на свободу арестованного в России за шпионаж журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и осуждённого по той же статье американца Пола Уилана. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Царьград", размещённом на сайте дипведомства.
"Иногда звонят из Вашингтона, из Белого дома, помощнику президента Российской Федерации Юрию Ушакову и посылают один и тот же сигнал: освободите Пола Уилана, а теперь ещё журналиста Эвана Гершковича, как они его называют", — сказал дипломат.
Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года за шпионаж. В июне 2020 года американца приговорили к 16 годам лишения свободы. Эван Гершкович был задержан за аналогичное преступление в Екатеринбурге. Журналиста взяли с поличным.