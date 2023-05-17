Лавров заявил, что Вашингтон продолжает требовать освободить Уилана и Гершковича

Из Белого дома иногда звонят в Москву и просят выпустить на свободу арестованного в России за шпионаж журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и осуждённого по той же статье американца Пола Уилана. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Царьград", размещённом на сайте дипведомства.

"Иногда звонят из Вашингтона, из Белого дома, помощнику президента Российской Федерации Юрию Ушакову и посылают один и тот же сигнал: освободите Пола Уилана, а теперь ещё журналиста Эвана Гершковича, как они его называют", — сказал дипломат.