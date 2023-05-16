Президент ЮАР: Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что провёл переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Они, по словам Рамафосы, дали согласие принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.

"Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Оба лидера, с которыми я имел возможность поговорить, — президент Путин и Зеленский — согласились, что они готовы принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве", — цитирует его РИА "Новости".

По словам Рамафосы, ряд африканских лидеров решили, что региону нужно представить свою мирную инициативу. По словам президента ЮАР, об этом уже проинформировали генсека ООН Антониу Гутерриша и офис Африканского союза.