Президент ЮАР: Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что провёл переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Они, по словам Рамафосы, дали согласие принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.
"Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Оба лидера, с которыми я имел возможность поговорить, — президент Путин и Зеленский — согласились, что они готовы принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве", — цитирует его РИА "Новости".
По словам Рамафосы, ряд африканских лидеров решили, что региону нужно представить свою мирную инициативу. По словам президента ЮАР, об этом уже проинформировали генсека ООН Антониу Гутерриша и офис Африканского союза.
А ранее с мирным планом выступал Китай. Документ был представлен 24 февраля и включает в себя 12 пунктов. В частности, призыв к прекращению огня и скорейшему возобновлению диалога между сторонами. Президент РФ Владимир Путин заявил, что многие пункты мирного плана Пекина созвучны позиции Москвы и могут быть взяты за основу урегулирования ситуации на Украине. Однако в Киеве приняли китайский документ без восторга.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ