Лавров назвал Зеленского марионеткой и заявил о готовности РФ к переговорам с Западом

Владимир Зеленский является марионеткой Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава российского дипведомства отметил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса касаются не только Киева и рано или поздно они состоятся, но не с президентом Украины.

"Это всё решается, конечно, не с Зеленским, который является марионеткой в руках Запада, а непосредственно с его хозяевами. Мы к такому диалогу были готовы давно, наши предложения вносились и в 2009 году, и вот в последний раз в декабре 2021 года их направляли американцам", — сказал Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в Индии.