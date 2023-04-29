Лавров: Усилия США и их сателлитов изолировать Россию терпят фиаско

Усилия США и их сателлитов изолировать Россию терпят провал, мировое большинство не желает "таскать каштаны из огня" для бывших колониальных метрополий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветственном видеообращении к участникам Всемирной конференции по многополярности, которая проходит 29 апреля в режиме онлайн.

"Представляется закономерным, что усилия Вашингтона и его сателлитов повернуть вспять ход истории, заставить международное сообщество жить по придуманному "порядку, основанному на правилах", терпят фиаско. Упомяну лишь полный провал линии западников на изоляцию России", — сказал Лавров.

Министр добавил, что страны "мирового большинства", в которых проживает порядка 85% населения Земли, не желают "таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий". Движение к глобальной многополярности сегодня Лавров назвал фактом и геополитической реальностью.