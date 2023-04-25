Лавров высказался о мечтах США "разорвать в клочья" экономику России

Америка будет стремиться к "разрыву российской экономики в клочья" при любой администрации. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совбезе ООН.

"Я помню, ещё Барак Обама в 2010-м, по-моему, году говорил, что экономика России уже лежит, разорванная в клочья. Если такое желание есть... А оно, видимо, устойчивое и не меняется в зависимости от того, какая администрация находится у власти", — подчеркнул Лавров.

Он также напомнил, что РФ довольно оперативно приспособилась к экономическим санкциям, которые ввёл против неё Запад.