Лавров высказался о мечтах США "разорвать в клочья" экономику России
Лавров: США всегда будут мечтать о разрыве экономики РФ "в клочья"
Америка будет стремиться к "разрыву российской экономики в клочья" при любой администрации. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совбезе ООН.
"Я помню, ещё Барак Обама в 2010-м, по-моему, году говорил, что экономика России уже лежит, разорванная в клочья. Если такое желание есть... А оно, видимо, устойчивое и не меняется в зависимости от того, какая администрация находится у власти", — подчеркнул Лавров.
Он также напомнил, что РФ довольно оперативно приспособилась к экономическим санкциям, которые ввёл против неё Запад.
Ранее на встрече с рабочими авиазавода в Улан-Удэ Путин заявил, что Запад надеялся на быстрое разрушение России, но этого не произошло. Фундаментальные основы стабильности РФ гораздо прочнее, чем кто-то раньше думал, заметил глава государства.