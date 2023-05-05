Провал контрнаступления резко изменит отношение Запада к Зеленскому, пишут СМИ
Conversation: Провал контрнаступления ВСУ резко изменит отношение к Зеленскому
Неудачное контрнаступление украинской армии поменяет настроения в США и других странах Запада, лишив президента Украины Владимира Зеленского поддержки. Об этом пишет обозреватель The Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера.
В случае неудачи ВСУ международная коалиция, помогающая Киеву поставками вооружений и обучением войск, может склониться к варианту урегулирования конфликта через переговоры, считает автор.
"Хотя обе партии в США достаточно твёрдо поддерживают Киев, ситуация может измениться", — пишет журналист.
Обозреватель уверена, что могущественность НАТО определяет сила её "слабых звеньев". Поэтому, если Франция и Германия начнут колебаться в вопросе поставок ВСУ оружия, Украине придётся смириться со сложившимся статус-кво.
Напомним, Киев не первый месяц широко анонсирует "контрнаступление". 3 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ скоро начнут обещанный манёвр. В свою очередь, Минздрав Незалежной по-своему готовится к наступлению, закупая в огромном количестве мешки для тел — всего около 26 тысяч штук. В Белом доме указали, что Запад сделал всё возможное для организации контрнаступления ВСУ.