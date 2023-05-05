Провал контрнаступления резко изменит отношение Запада к Зеленскому, пишут СМИ

Неудачное контрнаступление украинской армии поменяет настроения в США и других странах Запада, лишив президента Украины Владимира Зеленского поддержки. Об этом пишет обозреватель The Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера.

В случае неудачи ВСУ международная коалиция, помогающая Киеву поставками вооружений и обучением войск, может склониться к варианту урегулирования конфликта через переговоры, считает автор.

"Хотя обе партии в США достаточно твёрдо поддерживают Киев, ситуация может измениться", — пишет журналист.