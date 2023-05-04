Белый дом: Запад сделал всё возможное для организации контрнаступления ВСУ
Коллективный Запад оказал всю возможную помощь в подготовке контрнаступления ВСУ. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
"Скажу следующее: мы уверены, и я имею в виду не только США, но и союзников и партнёров, что мы сделали всё возможное, чтобы гарантировать их готовность. Могу вам сказать: мы сделали всё возможное, чтобы гарантировать, что они готовы", — пояснил Кирби.
Сотрудник СНБ отметил, что Киеву направлено примерно 98% оружия и военной техники, которые он запрашивал, в том числе бронетехника, артиллерия, средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Также западные союзники помогли в подготовке многочисленных бригад ВСУ за пределами страны. При этом Кирби подчеркнул, что Киев самостоятельно принимает решение о том, в какой момент переходить в контрнаступление.
Напомним, Украина не первый месяц широко анонсирует "контрнаступление". 3 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ скоро начнут обещанный манёвр. В свою очередь Минздрав Незалежной по-своему готовится к наступлению, закупая в огромном количестве мешки для тел — всего около 26 тысяч штук. В МИД РФ уже предупредили, что в случае контрнаступления Украину и её западных спонсоров ждут печальные последствия, а Российская армия готова к любому развитию событий.