Белый дом: Запад сделал всё возможное для организации контрнаступления ВСУ

Коллективный Запад оказал всю возможную помощь в подготовке контрнаступления ВСУ. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Скажу следующее: мы уверены, и я имею в виду не только США, но и союзников и партнёров, что мы сделали всё возможное, чтобы гарантировать их готовность. Могу вам сказать: мы сделали всё возможное, чтобы гарантировать, что они готовы", — пояснил Кирби.