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19 мая, 03:40

Зеленский прибудет на саммит G7 в Хиросиму

Bloomberg: Зеленский прибудет на саммит G7 в Хиросиму

Украинский лидер Владимир Зеленский прилетит в Японию для участия в саммите "Группы семи" (G7), который сегодня стартовал в Хиросиме. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Хиросиму, Япония, чтобы лично присоединиться к лидерам "Группы семи", — сказано в материале.

Официально о его визите власти не сообщали. Японские официальные лица ранее заявляли о дистанционном присутствии Зеленского на встрече.

СМИ узнали о странной просьбе Зеленского насчёт мирного саммита

СМИ узнали о странной просьбе Зеленского насчёт мирного саммита

Лайф рассказывал, что участники саммита "Группы семи" в Хиросиме начали официальную программу мероприятия с посещения Парка мира, посвящённого памяти жертв американской атомной бомбардировки 1945 года. В таком составе лидеров стран "семёрки", среди которых есть ядерные державы — США, Великобритания, Франция, — это происходит впервые.

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t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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