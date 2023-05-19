Зеленский прибудет на саммит G7 в Хиросиму
Bloomberg: Зеленский прибудет на саммит G7 в Хиросиму
Украинский лидер Владимир Зеленский прилетит в Японию для участия в саммите "Группы семи" (G7), который сегодня стартовал в Хиросиме. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
"Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Хиросиму, Япония, чтобы лично присоединиться к лидерам "Группы семи", — сказано в материале.
Официально о его визите власти не сообщали. Японские официальные лица ранее заявляли о дистанционном присутствии Зеленского на встрече.
Лайф рассказывал, что участники саммита "Группы семи" в Хиросиме начали официальную программу мероприятия с посещения Парка мира, посвящённого памяти жертв американской атомной бомбардировки 1945 года. В таком составе лидеров стран "семёрки", среди которых есть ядерные державы — США, Великобритания, Франция, — это происходит впервые.
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