Зеленский прибудет на саммит G7 в Хиросиму

Украинский лидер Владимир Зеленский прилетит в Японию для участия в саммите "Группы семи" (G7), который сегодня стартовал в Хиросиме. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Хиросиму, Япония, чтобы лично присоединиться к лидерам "Группы семи", — сказано в материале.

Официально о его визите власти не сообщали. Японские официальные лица ранее заявляли о дистанционном присутствии Зеленского на встрече.