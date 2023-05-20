Зеленский встретился с Сунаком в Японии, и опять не обошлось без обнимашек

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на полях саммита G7 в Хиросиме. Об этом он заявил в телеграм-канале, подчеркнув, что обсудил с британским политиком дальнейшее сотрудничество двух стран. На опубликованных кадрах со встречи видно, что они опять обнялись.

Зеленский встретился с Сунаком в Хиросиме, они обнялись. Видео © t.me / V_Zelenskiy_official

"В Японии встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Поблагодарил за лидерство Великобритании в международной коалиции истребителей", — написал Зеленский.

Зеленский добавил, что согласовал с Сунаком позиции в преддверии участия в саммите и обсудил дальнейшую реализацию договорённостей Украины и Британии, достигнутых ранее в Лондоне.