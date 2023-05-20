Регион

Уведомления отключены

20 мая, 11:57

Зеленский впервые встретился с премьером Индии с начала российской спецоперации

Зеленский встретился с премьером Индии Моди на полях саммита G7 в Хиросиме

<p>Зеленский и Моди встретились в Хиросиме. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/PMOIndia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PMOIndia</a></p>

Зеленский и Моди встретились в Хиросиме. Обложка © Twitter / PMOIndia

Украинский президент Владимир Зеленский в Японии встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди впервые после начала российской военной спецоперации. Переговоры состоялись на полях проходящего в Хиросиме саммита G7, сообщила пресс-служба Моди в Twitter и опубликовала совместный снимок лидеров. При этом Зеленский также уже высказался насчёт этой встречи.

Встреча Зеленского и Моди в Хиросиме. Видео © Telegram / V_Zelenskiy_official

"Во время встречи рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях. Подробно проинформировал Моди об инициативе украинской формулы мира и пригласил Индию присоединиться к её реализации", — написал украинский президент в Telegram-канале.

Судя по кадрам, опубликованным Зеленским, на встрече также присутствовал советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Довал. С украинской стороны, в частности, замечен глава офиса президента Андрей Ермак.

В Бразилии увидели ловушку в визите Зеленского на саммит G7

В Бразилии увидели ловушку в визите Зеленского на саммит G7

Ранее Лайф сообщал о том, что Зеленский прибыл на правительственном самолёте Франции в Хиросиму, где проводится саммит лидеров G7. Ожидается, что он также встретится с президентом США Джо Байденом, который объявит о выделении новой военной помощи Киеву.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Индия
  • Нарендра Моди
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров