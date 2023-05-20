Зеленский впервые встретился с премьером Индии с начала российской спецоперации

Украинский президент Владимир Зеленский в Японии встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди впервые после начала российской военной спецоперации. Переговоры состоялись на полях проходящего в Хиросиме саммита G7, сообщила пресс-служба Моди в Twitter и опубликовала совместный снимок лидеров. При этом Зеленский также уже высказался насчёт этой встречи.

Встреча Зеленского и Моди в Хиросиме. Видео © Telegram / V_Zelenskiy_official

"Во время встречи рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях. Подробно проинформировал Моди об инициативе украинской формулы мира и пригласил Индию присоединиться к её реализации", — написал украинский президент в Telegram-канале.

Судя по кадрам, опубликованным Зеленским, на встрече также присутствовал советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Довал. С украинской стороны, в частности, замечен глава офиса президента Андрей Ермак.