В Бразилии увидели ловушку в визите Зеленского на саммит G7
Bloomberg: Бразилия сочла ловушкой визит Зеленского на саммит G7 в Хиросиме
Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит Большой семёрки (G7) в японской Хиросиме мог быть задуман как ловушка, считают в Бразилии. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство сообщает о том, что украинский лидер предложил бразильскому коллеге Луле да Силве встретиться на полях мероприятия, но тот пока не дал ответ. В Бразилии считают, что Зеленский может попытаться навязать нежелательные действия.
"У Бразилии нет проблем с тем, чтобы встретиться с любым лидером, но это не должно быть навязано, сказал один чиновник, назвав импровизированное присутствие Зеленского потенциальной ловушкой для участников, не входящих в "Большую семёрку", — сказано в публикации.
Ранее Лайф сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на правительственном самолёте Франции в Хиросиму, где проводится саммит лидеров G7.
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