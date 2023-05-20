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20 мая, 11:25

В Бразилии увидели ловушку в визите Зеленского на саммит G7

Bloomberg: Бразилия сочла ловушкой визит Зеленского на саммит G7 в Хиросиме

Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит Большой семёрки (G7) в японской Хиросиме мог быть задуман как ловушка, считают в Бразилии. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство сообщает о том, что украинский лидер предложил бразильскому коллеге Луле да Силве встретиться на полях мероприятия, но тот пока не дал ответ. В Бразилии считают, что Зеленский может попытаться навязать нежелательные действия.

"У Бразилии нет проблем с тем, чтобы встретиться с любым лидером, но это не должно быть навязано, сказал один чиновник, назвав импровизированное присутствие Зеленского потенциальной ловушкой для участников, не входящих в "Большую семёрку", — сказано в публикации.

Зеленский встретился с Сунаком в Японии, и опять не обошлось без обнимашек

Зеленский встретился с Сунаком в Японии, и опять не обошлось без обнимашек

Ранее Лайф сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на правительственном самолёте Франции в Хиросиму, где проводится саммит лидеров G7.

Обложка ©

Getty Images

Илья Суриков
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