В Бразилии увидели ловушку в визите Зеленского на саммит G7

Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит Большой семёрки (G7) в японской Хиросиме мог быть задуман как ловушка, считают в Бразилии. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство сообщает о том, что украинский лидер предложил бразильскому коллеге Луле да Силве встретиться на полях мероприятия, но тот пока не дал ответ. В Бразилии считают, что Зеленский может попытаться навязать нежелательные действия.

"У Бразилии нет проблем с тем, чтобы встретиться с любым лидером, но это не должно быть навязано, сказал один чиновник, назвав импровизированное присутствие Зеленского потенциальной ловушкой для участников, не входящих в "Большую семёрку", — сказано в публикации.