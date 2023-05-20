Макрон увидел надежду в визите Зеленского на саммит G7

Глава Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что приезд президента Украины Владимира Зеленского на саммит "Группы семи" (G7) в Хиросиму позволит изменить ситуацию для Киева. Об этом он сказал на полях саммита в начале встречи с украинским лидером.

"Я думаю, что это уникальная возможность: прежде всего, вы сможете пообщаться с лидерами стран "Группы семи", которые с самого начала чётко выразили свою поддержку Украине и будут поддерживать вашу страну и ваш народ до конца", — заявил президент Франции.

Макрон считает, что у Зеленского будет уникальная возможность пообщаться со многими лидерами южных стран, чтобы донести свою точку зрения. Он убеждён, что эти шаги могут стать переломным моментом. Французский лидер поблагодарил Зеленского за личное присутствие на саммите.