В Авиньоне развесили плакаты с изображением Макрона в виде Гитлера

На юге Франции появились плакаты, на которых президент Франции Эмманюэль Макрон изображён в виде Адольфа Гитлера. Несколько десятков плакатов были развешаны в городе Авиньон, сообщает телеканал BFM TV.

Во Франции появились плакаты с изображением Макрона в виде Гитлера. Видео © Twitter / France3Provence

Плакаты повторяют изображение стрит-арт-художника Lekto, появившееся в городе в начале апреля. На нём изображён французский лидер с такими же усами, как у Гитлера, под портретом которого размещена надпись "Спасибо, нет" и цифры 49.3 — номер статьи конституции, которую премьер Франции Элизабет Борн использовала, чтобы провести закон о пенсионной реформе в обход парламента страны.

Президент региона Прованс – Альпы – Лазурный Берег Рено Мюзелье заявил, что пришло время максимально жёстко наказывать авторов таких одиозных выходок. Как уточняется, прокуратура начала расследование о "публичном оскорблении" главы государства и "подстрекательстве к восстанию". По данным статьям предусмотрен штраф в размере 12 тысяч евро и два месяца тюрьмы со штрафом 7,5 тысячи евро соответственно. Мэрия Авиньона призвала немедленно снять все плакаты.