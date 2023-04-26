Во Франции противники пенсионной реформы сожгли чучело Макрона

Митингующие против пенсионной реформы в Гренобле сожгли чучело президента Франции Эмманюэля Макрона. "Самосуд" учинили в центре города.

"На площади Нотр-Дам собралось от 200 до 300 человек. Некоторые демонстранты, в частности, избили железным прутом манекен с фото Эмманюэля Макрона, прежде чем сжечь его", — сообщает Franceinfo.

В ходе акции протеста, как уточняют местные власти, собравшиеся припоминали Людовика XVI, казнённого на гильотине.

"Мы обезглавили его! Макрон, мы собираемся повторить!" — скандировали демонстранты.

Некоторые из собравшихся надели маски и капюшоны и позже вечером вышли на улицы уже с дымовыми шашками, но полиция заблокировала их движение к центральной площади.

Ранее Лайф писал, что сотрудники энергетической отрасли Франции заявили о намерении оставить без электричества Каннский фестиваль, Гран-при Монако "Формулы-1" и теннисный турнир "Ролан Гаррос" из-за пенсионной реформы.