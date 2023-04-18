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17 апреля, 22:00

Телеобращение Макрона о пенсионной реформе вызвало протесты по всей Франции

Выступление французского президента Эмманюэля Макрона, объявившего дату вступления в силу пенсионной реформы, не понравилось многим жителям страны, которые вышли на протесты. В городах уже начались беспорядки, в том числе столкновения с полицией.

Жители Франции протестуют после телеобращения Макрона, объявившего дату пенсионной реформы. Видео © Twitter / Clément Lanot / Thomas Rannou / Laawnik TV / Ampuy Edouard / Jules Ravel

Акции проходят в Париже, Лионе, Бордо, Ренне и других городах. Группы людей хаотично движутся по улицам, переворачивая и поджигая мусорные баки. В столице на площади Республики, одном из традиционных мест демонстраций, полиция использовала слезоточивый газ для разгона митингующих.

Во Франции полиция водомётами разгоняла протестующих с зонтами и петардами

Во Франции полиция водомётами разгоняла протестующих с зонтами и петардами

Напомним, масштабные акции против пенсионной реформы, сопровождающиеся беспорядками, начались 28 марта. В один из дней на улицы по всей стране вышли 740 тысяч человек, а в Париже — 93 тысячи. Митингующие даже подожгли ресторан, в котором Эмманюэль Макрон праздновал победу на выборах президента. Однако это не помешало ему подписать закон о принятии нашумевшей реформы.

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Кадр видео Twitter / Thomas Rannou

Юлия Коновалова
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