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28 марта, 20:31

В Париже митингующие бросали в полицию камни и коктейли Молотова, есть задержанные

Полиция в Париже задержала 27 митингующих против пенсионной реформы

В Париже продолжаются акции протеста против пенсионной реформы. По данным телеканала BFMTV, ссылающегося на префектуру, во вторник, 28 марта, полиция задержала 27 человек.

Столкновения в Париже во время протеста противников пенсионной реформы. Видео © Twitter / jSmacK

Как позднее уточнили в МВД, всего в демонстрациях на фоне десятой общенациональной забастовки против изменений по всей стране приняли участие 740 тысяч человек, в столице — 93 тысячи. Не обошлось без столкновений: в сторону правоохранителей летели булыжники, коктейли Молотова и стеклянные бутылки. В ответ полицейские разбрасывали вокруг шашки со слезоточивым газом.

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Напомним, французский лидер Эмманюэль Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте. Это спровоцировало волны акций протеста. Французская оппозиция заявила о недоверии правительству страны, но вотум не нашёл поддержки во время голосования. В Париже митингующие против пенсионной реформы сожгли чучело президента.

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Кадр видео Twitter / jSmacK

Юлия Коновалова
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