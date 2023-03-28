В Париже митингующие бросали в полицию камни и коктейли Молотова, есть задержанные

В Париже продолжаются акции протеста против пенсионной реформы. По данным телеканала BFMTV, ссылающегося на префектуру, во вторник, 28 марта, полиция задержала 27 человек.

Как позднее уточнили в МВД, всего в демонстрациях на фоне десятой общенациональной забастовки против изменений по всей стране приняли участие 740 тысяч человек, в столице — 93 тысячи. Не обошлось без столкновений: в сторону правоохранителей летели булыжники, коктейли Молотова и стеклянные бутылки. В ответ полицейские разбрасывали вокруг шашки со слезоточивым газом.