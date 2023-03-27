Французские жандармы пожаловались на избиение во время митинга
BFMTV: Во Франции 45 жандармов пожаловались на травмы после экологического митинга
Во Франции около 45 жандармов подали жалобы на насилие в отношении них во время экологической демонстрации в коммуне Сент-Солин. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
"Было подано 45 жалоб жандармами после ожесточённых столкновений, произошедших в субботу в Сент-Солине (Дё-Севр) во время демонстрации против мегабассейнов", — говорится в публикации.
Прокуратура уточняет, что ранено во время той акции было 47 жандармов. У митингующих изъято много опасных предметов, в том числе 62 ножа, шесть канистр с бензином, 13 топоров/мачете, пять дубинок и бейсбольных бит и так далее.
Ранее Лайф сообщал, что свыше миллиона человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы, которые прошли в четверг, 23 марта, во многих городах Франции. В ряде из них не обошлось без массовых беспорядков и стычек протестующих с полицией.
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