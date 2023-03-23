Столкновения и поджог мэрии: Миллион французов продолжают бастовать против пенсионной реформы

Свыше миллиона человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы, которые прошли в четверг, 23 марта, во многих крупных городах Франции. Такие данные привели в МВД страны. Это была первая с момента принятия реформы манифестация.

Массовые протесты против пенсионной реформы во Франции. Видео © Twitter / wolsned, eha_news, TreasChest

В МВД напомнили, что в предыдущий день всеобщего протеста, 15 марта, число демонстрантов было вдвое меньше. При этом профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) наcчитал 3,5 миллиона участников манифестаций.

Одна из наиболее многочисленных акций прошла в Париже. Во французской столице не обошлось без массовых беспорядков и стычек протестующих с полицией. Демонстранты забрасывали правоохранителей коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция отвечала шашками со слезоточивым газом и шумовыми гранатами. Известно о пострадавших как среди стражей порядка, так и среди демонстрантов. Десятки человек были задержаны.