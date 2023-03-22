В Париже полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона протестующих
Беспорядки в Париже. Обложка © Twitter / @Jack_Gelos
В Париже защитники правопорядка были вновь вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих против повышения пенсионного возраста. На улицы людей в очередной раз позвали профсоюзы, на что откликнулось несколько тысяч человек.
В Париже демонстранты вновь вышли, чтобы опротестовать пенсионную реформу. Видео © Twitter / @CherifLahouaria / @Jack_Gelos / @Yanon68
Протестующие были настроены довольно радикально: сожгли припаркованный мопед, начали забрасывать силовиков петардами и стеклянными бутылками.
По всей Франции полиция задержала около 850 человек за различные нарушения, из них большинство уже арестованы. Об этом заявил во вторник министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.
Напомним, Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте. Это вызвало новые волны акций протеста. Марин Ле Пен призвала премьера уйти в отставку. Французская оппозиция заявила о недоверии правительству страны, но вотум не нашёл поддержки в ходе голосования. В Париже митингующие против пенсионной реформы сожгли чучело Макрона.