В Париже полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона протестующих

В Париже защитники правопорядка были вновь вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих против повышения пенсионного возраста. На улицы людей в очередной раз позвали профсоюзы, на что откликнулось несколько тысяч человек.

В Париже демонстранты вновь вышли, чтобы опротестовать пенсионную реформу. Видео © Twitter / @CherifLahouaria / @Jack_Gelos / @Yanon68

Протестующие были настроены довольно радикально: сожгли припаркованный мопед, начали забрасывать силовиков петардами и стеклянными бутылками.