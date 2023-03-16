Власти Франции примут закон о повышении пенсионного возраста без участия парламента
BFM: Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте
Президент Франции Эмманюэль Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента). Он созвал совет министров, чтобы воспользоваться конституционным инструментом, который позволяет ему это сделать, сообщает телеканал BMF TV.
"По итогам заседания правительство решило прибегнуть к статье 49.3 конституции", — говорится в сообщении.
По данным журналистов, власти Франции пошли на такие меры, так как опасаются, что законопроект не наберёт достаточного числа голосов в Нацсобрании.
Напомним, возраст выхода на пенсию для граждан Франции хотят увеличить до 64 лет. Многие недовольные этим решением жители страны устраивают массовые акции протеста и забастовки. Так, на днях на улицах Парижа скопилось 5600 тонн мусора из-за того, что коммунальщики в знак протеста отказались его убирать.
Getty Images / Kiran Ridley