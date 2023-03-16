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16 марта, 14:35

Власти Франции примут закон о повышении пенсионного возраста без участия парламента

BFM: Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента). Он созвал совет министров, чтобы воспользоваться конституционным инструментом, который позволяет ему это сделать, сообщает телеканал BMF TV.

"По итогам заседания правительство решило прибегнуть к статье 49.3 конституции", — говорится в сообщении.

По данным журналистов, власти Франции пошли на такие меры, так как опасаются, что законопроект не наберёт достаточного числа голосов в Нацсобрании.

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Напомним, возраст выхода на пенсию для граждан Франции хотят увеличить до 64 лет. Многие недовольные этим решением жители страны устраивают массовые акции протеста и забастовки. Так, на днях на улицах Парижа скопилось 5600 тонн мусора из-за того, что коммунальщики в знак протеста отказались его убирать.

Обложка ©

Getty Images / Kiran Ridley

Никита Никонов
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