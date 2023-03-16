Власти Франции примут закон о повышении пенсионного возраста без участия парламента

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента). Он созвал совет министров, чтобы воспользоваться конституционным инструментом, который позволяет ему это сделать, сообщает телеканал BMF TV.

"По итогам заседания правительство решило прибегнуть к статье 49.3 конституции", — говорится в сообщении.

По данным журналистов, власти Франции пошли на такие меры, так как опасаются, что законопроект не наберёт достаточного числа голосов в Нацсобрании.