Макрон пригрозил роспуском нижней палаты парламента

Президент и премьер-министр Франции обсудили развитие ситуации в случае отклонения депутатами законопроекта о пенсионной реформе в окончательной редакции. Как сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в правительстве страны, Эмманюэль Макрон и Элизабет Борн провели встречу в Елисейском дворце, при этом глава французского государства допустил возможность роспуска Национального собрания (нижней палаты) парламента.

Источник телеканала сообщил, что консультации властей о резонности роспуска палаты на законном основании продолжатся 16 марта. Не исключается, что будет применено положение конституции о возможности проведения реформы постановлением исполнительной ветви власти. Документ допускает это без голосования в двухпалатном парламенте. На данном этапе власти хотят убедить парламентариев в необходимости проголосовать за принятие пенсионной реформы.

Между тем, как сообщает агентство Франс-Пресс, на голосовании 16 марта в Национальном собрании Макрон хочет присутствовать лично.