Макрон пригрозил роспуском нижней палаты парламента
BFM: Макрон допустил роспуск палаты парламента, если пенсионную реформу отклонят
Президент и премьер-министр Франции обсудили развитие ситуации в случае отклонения депутатами законопроекта о пенсионной реформе в окончательной редакции. Как сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в правительстве страны, Эмманюэль Макрон и Элизабет Борн провели встречу в Елисейском дворце, при этом глава французского государства допустил возможность роспуска Национального собрания (нижней палаты) парламента.
Источник телеканала сообщил, что консультации властей о резонности роспуска палаты на законном основании продолжатся 16 марта. Не исключается, что будет применено положение конституции о возможности проведения реформы постановлением исполнительной ветви власти. Документ допускает это без голосования в двухпалатном парламенте. На данном этапе власти хотят убедить парламентариев в необходимости проголосовать за принятие пенсионной реформы.
Между тем, как сообщает агентство Франс-Пресс, на голосовании 16 марта в Национальном собрании Макрон хочет присутствовать лично.
Напомним, возраст выхода на пенсию для граждан Франции хотят увеличить. После принятия закона пенсия будет начисляться лишь после 64 лет. При этом нашлись тысячи несогласных с решением властей. По всей Франции проходят акции протеста. В середине февраля манифестации состоялись в Париже, Бордо, Лионе, Марселе, Монпелье, Перпиньяне, Руане, Страсбурге и Тулузе.
kremlin.ru