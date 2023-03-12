Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 марта, 23:11

Сенат Франции одобрил пенсионную реформу, вызвавшую масштабные протесты

Сенат Франции одобрил пенсионную реформу, предложенную правительством. Об этом сообщила премьер-министр страны Элизабет Борн. Это произошло на фоне масштабных протестов, охвативших республику.

"После сотни часов дебатов Сенат принял текст пенсионной реформы. Решающий этап для реформы, которая обеспечит будущее наших пенсий", — написала Борн в "Твиттере", добавив, что кабмин полностью готов к тому, что в ближайшие дни будет принято окончательное решение.

Голосование в Сенате Франции за пенсионную реформу. Фото © Twitter / Élisabeth BORNE

Голосование в Сенате Франции за пенсионную реформу. Фото © Twitter / Élisabeth BORNE

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестов из-за пенсионной реформы в Париже

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестов из-за пенсионной реформы в Париже

Напомним, власти Франции объявили о намерении повысить пенсионный возраст до 64 лет к 2030 году. Это вызвало большие протестные акции по всей стране.

Обложка ©

Twitter / Sénat

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров