Сенат Франции одобрил пенсионную реформу, вызвавшую масштабные протесты

Сенат Франции одобрил пенсионную реформу, предложенную правительством. Об этом сообщила премьер-министр страны Элизабет Борн. Это произошло на фоне масштабных протестов, охвативших республику.

"После сотни часов дебатов Сенат принял текст пенсионной реформы. Решающий этап для реформы, которая обеспечит будущее наших пенсий", — написала Борн в "Твиттере", добавив, что кабмин полностью готов к тому, что в ближайшие дни будет принято окончательное решение.

Голосование в Сенате Франции за пенсионную реформу. Фото © Twitter / Élisabeth BORNE