Париж погряз в отходах из-за забастовок коммунальщиков против пенсионной реформы
France 24: На улицах Парижа скопилось 5600 тонн мусора из-за забастовок коммунальщиков
Забастовка французов против пенсионной реформы продолжается, но и жизнь в стране не останавливается. В результате без работы коммунальных служб на улицах Парижа образовались кучи отходов, сообщает France 24.
Скопившийся мусор на одной из улиц Парижа. Видео © Twitter / 72powpow
Забастовки против пенсионной реформы начались ещё в прошлый вторник, а к воскресенью в Париже скопилось 5600 тонн мусора. Это стало ещё одним последствием решения правительства Франции увеличить для граждан возраст выхода на пенсию до 64 лет. В результате от кучи отходов пострадала половина из 20 столичных округов. Жители десяти из них пользуются услугами частных подрядчиков, которые собирают и вывозят мусор.
Указывается, что сейчас сборщики мусора могут выйти на пенсию в 57 лет, а работники канализации — в 52 года. Если же реформу примут, то этот возраст увеличится на два года. Как рассказал работник коммунальной службы Иври Дево, некоторые его коллеги умирают ещё до выхода на пенсию, а многие после такого труда тяжело заболевают. Уже в 40 лет они физически раздавлены. И в целом общественность поддержала забастовки коммунальщиков, отметил Дево.
"Наша работа — содержать Париж в чистоте — никому из нас не нравится, когда накапливается мусор. Но общественность понимает, что это единственный инструмент, который у нас есть для защиты наших прав", — сказал он.
При этом парижане рассказали, что все понимают ситуацию и причину такого состояния улиц столицы. И хотя этот город считается грязным, сейчас он совершенно на другом уровне. Кроме того, бастующие приостановили работу мусоросжигательных заводов, которые находятся на парижских окраинах, что только усугубило проблему.
Напомним, возраст выхода на пенсию для граждан Франции и правда хотят увеличить. После принятия закона пенсия будет начисляться лишь после 64 лет. При этом нашлись тысячи несогласных с решением властей. Во многих городах уже прошли акции протеста. В середине февраля манифестации состоялись в Париже, Бордо, Лионе, Марселе, Монпелье, Перпиньяне, Руане, Страсбурге и Тулузе.
Twitter / LOUT556