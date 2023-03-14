Париж погряз в отходах из-за забастовок коммунальщиков против пенсионной реформы

Забастовка французов против пенсионной реформы продолжается, но и жизнь в стране не останавливается. В результате без работы коммунальных служб на улицах Парижа образовались кучи отходов, сообщает France 24.

Скопившийся мусор на одной из улиц Парижа. Видео © Twitter / 72powpow

Забастовки против пенсионной реформы начались ещё в прошлый вторник, а к воскресенью в Париже скопилось 5600 тонн мусора. Это стало ещё одним последствием решения правительства Франции увеличить для граждан возраст выхода на пенсию до 64 лет. В результате от кучи отходов пострадала половина из 20 столичных округов. Жители десяти из них пользуются услугами частных подрядчиков, которые собирают и вывозят мусор.







Указывается, что сейчас сборщики мусора могут выйти на пенсию в 57 лет, а работники канализации — в 52 года. Если же реформу примут, то этот возраст увеличится на два года. Как рассказал работник коммунальной службы Иври Дево, некоторые его коллеги умирают ещё до выхода на пенсию, а многие после такого труда тяжело заболевают. Уже в 40 лет они физически раздавлены. И в целом общественность поддержала забастовки коммунальщиков, отметил Дево.

"Наша работа — содержать Париж в чистоте — никому из нас не нравится, когда накапливается мусор. Но общественность понимает, что это единственный инструмент, который у нас есть для защиты наших прав", — сказал он.

При этом парижане рассказали, что все понимают ситуацию и причину такого состояния улиц столицы. И хотя этот город считается грязным, сейчас он совершенно на другом уровне. Кроме того, бастующие приостановили работу мусоросжигательных заводов, которые находятся на парижских окраинах, что только усугубило проблему.