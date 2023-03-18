В Париже митингующие против пенсионной реформы сожгли чучело Макрона

Во Франции продолжаются митинги против пенсионной реформы. В ходе акции в центре Парижа демонстранты устроили на площади Согласия большой костёр, в котором жгли велосипеды и заграждения. Там же они сожгли картонную куклу с изображением президента страны Эмманюэля Макрона.

Кроме того, митингующие, собравшиеся у здания Парламента Франции, скандировали: "Макрон, уходи!", "Макрона в отставку!" Не обошлось без стычек между демонстрантами и полицейскими. Протестующие разбирали брусчатку и забрасывали полицию булыжниками. В результате пострадал один правоохранитель. В ответ стражи порядка использовали против протестующих слезоточивый газ.