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17 марта, 22:43

В Париже митингующие против пенсионной реформы сожгли чучело Макрона

Во Франции продолжаются митинги против пенсионной реформы. В ходе акции в центре Парижа демонстранты устроили на площади Согласия большой костёр, в котором жгли велосипеды и заграждения. Там же они сожгли картонную куклу с изображением президента страны Эмманюэля Макрона.

Митингующие сожгли картонную куклу с изображением Макрона. Видео © Twitter / xztim_

Кроме того, митингующие, собравшиеся у здания Парламента Франции, скандировали: "Макрон, уходи!", "Макрона в отставку!" Не обошлось без стычек между демонстрантами и полицейскими. Протестующие разбирали брусчатку и забрасывали полицию булыжниками. В результате пострадал один правоохранитель. В ответ стражи порядка использовали против протестующих слезоточивый газ.

Париж в огне: Пенсионная реформа во Франции вызвала жёсткие столкновения с полицией

Париж в огне: Пенсионная реформа во Франции вызвала жёсткие столкновения с полицией

Ранее Лайф сообщал, что французский лидер Эмманюэль Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента). Он созвал Совет министров, чтобы воспользоваться конституционным инструментом, который позволяет ему это сделать. Все последние месяцы в стране проходят массовые протесты против пенсионной реформы. Французский премьер-министр Элизабет Борн назвала демократическим путь для принятия реформы. А Марин Ле Пен призвала Борн уйти в отставку. Тем временем французская оппозиция заявила о недоверии правительству страны.

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Кадр видео Twitter / xztim_

Иван Косицын
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