В Париже митингующие против пенсионной реформы сожгли чучело Макрона
Во Франции продолжаются митинги против пенсионной реформы. В ходе акции в центре Парижа демонстранты устроили на площади Согласия большой костёр, в котором жгли велосипеды и заграждения. Там же они сожгли картонную куклу с изображением президента страны Эмманюэля Макрона.
Митингующие сожгли картонную куклу с изображением Макрона. Видео © Twitter / xztim_
Кроме того, митингующие, собравшиеся у здания Парламента Франции, скандировали: "Макрон, уходи!", "Макрона в отставку!" Не обошлось без стычек между демонстрантами и полицейскими. Протестующие разбирали брусчатку и забрасывали полицию булыжниками. В результате пострадал один правоохранитель. В ответ стражи порядка использовали против протестующих слезоточивый газ.
Ранее Лайф сообщал, что французский лидер Эмманюэль Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента). Он созвал Совет министров, чтобы воспользоваться конституционным инструментом, который позволяет ему это сделать. Все последние месяцы в стране проходят массовые протесты против пенсионной реформы. Французский премьер-министр Элизабет Борн назвала демократическим путь для принятия реформы. А Марин Ле Пен призвала Борн уйти в отставку. Тем временем французская оппозиция заявила о недоверии правительству страны.
Кадр видео Twitter / xztim_