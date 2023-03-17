Париж в огне: Пенсионная реформа во Франции вызвала жёсткие столкновения с полицией

Во Франции не утихают массовые беспорядки из-за пенсионной реформы. В ряде городов страны продолжаются акции протеста. Нередко между демонстрантами и полицией происходят стычки.

Массовые беспорядки из-за пенсионной реформы во Франции. Видео © Twitter / ClementLanot, jdicajdisrien, fmnews__, cvetko35

Весьма напряжённая ситуация сейчас в Париже. На улицах французской столицы горят машины и мусорные контейнеры. Силовикам приходится применять слезоточивый газ и водомëты. Уже известно о минимум 120 задержанных. В данный момент основную часть протестующих полицейским удалось оттеснить из центра города, однако столкновения ещë продолжаются.