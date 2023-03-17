Париж в огне: Пенсионная реформа во Франции вызвала жёсткие столкновения с полицией
В городах Франции не утихают массовые беспорядки из-за пенсионной реформы
Во Франции не утихают массовые беспорядки из-за пенсионной реформы. В ряде городов страны продолжаются акции протеста. Нередко между демонстрантами и полицией происходят стычки.
Массовые беспорядки из-за пенсионной реформы во Франции. Видео © Twitter / ClementLanot, jdicajdisrien, fmnews__, cvetko35
Весьма напряжённая ситуация сейчас в Париже. На улицах французской столицы горят машины и мусорные контейнеры. Силовикам приходится применять слезоточивый газ и водомëты. Уже известно о минимум 120 задержанных. В данный момент основную часть протестующих полицейским удалось оттеснить из центра города, однако столкновения ещë продолжаются.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента). Он созвал Совет министров, чтобы воспользоваться конституционным инструментом, который позволяет ему это сделать. Все последние месяцы в стране проходят массовые протесты против пенсионной реформы. Французский премьер Элизабет Борн назвала демократическим путь для принятия реформы.
Twitter / ClementLanot