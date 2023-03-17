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16 марта, 23:36

Париж в огне: Пенсионная реформа во Франции вызвала жёсткие столкновения с полицией

В городах Франции не утихают массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во Франции не утихают массовые беспорядки из-за пенсионной реформы. В ряде городов страны продолжаются акции протеста. Нередко между демонстрантами и полицией происходят стычки.

Массовые беспорядки из-за пенсионной реформы во Франции. Видео © Twitter / ClementLanot, jdicajdisrien, fmnews__, cvetko35

Весьма напряжённая ситуация сейчас в Париже. На улицах французской столицы горят машины и мусорные контейнеры. Силовикам приходится применять слезоточивый газ и водомëты. Уже известно о минимум 120 задержанных. В данный момент основную часть протестующих полицейским удалось оттеснить из центра города, однако столкновения ещë продолжаются.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента). Он созвал Совет министров, чтобы воспользоваться конституционным инструментом, который позволяет ему это сделать. Все последние месяцы в стране проходят массовые протесты против пенсионной реформы. Французский премьер Элизабет Борн назвала демократическим путь для принятия реформы.

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Twitter / ClementLanot

Иван Косицын
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