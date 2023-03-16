"Марсельеза" в унисон и плакаты: Французские депутаты учинили революцию в парламенте
Во французском парламенте депутаты спели "Марсельезу" и потребовали отставки премьера
Во Франции на заседании Национальной ассамблеи, где решался вопрос о повышении пенсионного возраста до 64 лет, несогласные депутаты устроили настоящий протест, распевая при этом "Марсельезу".
Во Франции депутаты устроили протесты против пенсионной реформы и спели "Марсельезу". Видео © Twitter / Hugo Capelli
На протяжении нескольких минут оппозиционеры стояли с табличками в руках, на которых было написано "64 года — нет!" и "В отставку!". Они также громко свистели и пели гимн Франции, не давая заседанию продолжаться. Председательствующая Яэль Браун-Пиве тщетно пыталась призвать к порядку.
Она сказала, что сейчас слово предоставляется премьер-министру страны Элизабет Борн. В ответ протестующие запели ещё громче и настойчивее затрясли плакатами. Коллеги депутатов по другую сторону "баррикад" попытались помочь утихомирить "революционеров", но те всё же допели.
Ранее лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала премьер-министра Элизабет Борн подать в отставку, так как её действия — "пощёчина демократии". Так она прокомментировала принятие скандального закона о повышении пенсионного возраста.
Twitter / Hugo Capelli