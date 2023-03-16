"Марсельеза" в унисон и плакаты: Французские депутаты учинили революцию в парламенте

Во Франции на заседании Национальной ассамблеи, где решался вопрос о повышении пенсионного возраста до 64 лет, несогласные депутаты устроили настоящий протест, распевая при этом "Марсельезу".

Во Франции депутаты устроили протесты против пенсионной реформы и спели "Марсельезу". Видео © Twitter / Hugo Capelli

На протяжении нескольких минут оппозиционеры стояли с табличками в руках, на которых было написано "64 года — нет!" и "В отставку!". Они также громко свистели и пели гимн Франции, не давая заседанию продолжаться. Председательствующая Яэль Браун-Пиве тщетно пыталась призвать к порядку.

Она сказала, что сейчас слово предоставляется премьер-министру страны Элизабет Борн. В ответ протестующие запели ещё громче и настойчивее затрясли плакатами. Коллеги депутатов по другую сторону "баррикад" попытались помочь утихомирить "революционеров", но те всё же допели.