"Пощёчина демократии": Ле Пен призвала премьера Франции уйти в отставку из-за скандала с законом

Премьер-министр Франции Элизабет Борн должна подать в отставку, так как её действия — "пощёчина демократии". Так лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен прокомментировала принятие скандального закона о повышении пенсионного возраста.

Напомним, сегодня Правительство Франции приняло закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, где у президента Эмманюэля Макрона нет достаточной поддержки.

"Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима", — сказала Борн.

Ле Пен в ответ призвала её уйти в отставку.

"Это её провал. Я не представляю, как можно оставаться на посту. Она должна уйти", — подчеркнула Ле Пен в эфире телеканала BMF TV по итогам заседания Национального собрания.

Также она отметила, что Борн с октября прошлого года 11 раз прибегала к использованию статьи 49.3 конституции, которая позволяет принимать законы без голосования в парламенте. Ле Пен назвала действия премьера пощёчиной демократии. Политик добавила, что ничего не ожидает от Макрона, и констатировала, что страна находится в политическом кризисе.

Тем временем к зданию Нацсобрания стягиваются сотни недовольных парижан, требующих отставки Макрона. Полиция выставила кордоны и не подпускает протестующих близко.