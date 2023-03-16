"Пощёчина демократии": Ле Пен призвала премьера Франции уйти в отставку из-за скандала с законом
Марин Ле Пен призвала премьера Франции Борн уйти в отставку из-за закона о повышении пенсионного возраста
Премьер-министр Франции Элизабет Борн должна подать в отставку, так как её действия — "пощёчина демократии". Так лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен прокомментировала принятие скандального закона о повышении пенсионного возраста.
Напомним, сегодня Правительство Франции приняло закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, где у президента Эмманюэля Макрона нет достаточной поддержки.
"Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима", — сказала Борн.
Ле Пен в ответ призвала её уйти в отставку.
"Это её провал. Я не представляю, как можно оставаться на посту. Она должна уйти", — подчеркнула Ле Пен в эфире телеканала BMF TV по итогам заседания Национального собрания.
Также она отметила, что Борн с октября прошлого года 11 раз прибегала к использованию статьи 49.3 конституции, которая позволяет принимать законы без голосования в парламенте. Ле Пен назвала действия премьера пощёчиной демократии. Политик добавила, что ничего не ожидает от Макрона, и констатировала, что страна находится в политическом кризисе.
Тем временем к зданию Нацсобрания стягиваются сотни недовольных парижан, требующих отставки Макрона. Полиция выставила кордоны и не подпускает протестующих близко.
Напомним, ранее стало известно, что Макрон решил обойти голосование в парламенте ради принятия законопроекта. Он созвал Совет министров, чтобы воспользоваться конституционным инструментом, который позволяет ему это сделать. Все последние месяцы в стране проходят массовые протесты против повышения пенсионного возраста. Так, 11 марта полиция Парижа применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. В акции принимали участие около 100 тысяч человек.
Getty Images / Sylvain Lefevre