Президент митингующей Франции решил закончить тур по Африке пьянкой в клубе

Президента Франции Эмманюэля Макрона заметили с бутылкой пива в руке на вечеринке в Киншасе — столице Демократической Республики Конго. Как пишет 7sur7, туда его позвал местный певец Фалли Ипупа, а сопровождали лидера европейской страны несколько конголезских политиков, в том числе министр связи Патрик Муйая Катембве.

Кадры отдыха Эмманюэля Макрона в ночном клубе в Конго. Видео © Twitter / Eric Anceau

Тягу Макрона к отдыху в ночных клубах не оценили во Франции, которая уже пережила несколько волн протестов из-за пенсионной реформы. Так, известный историк Эрик Анкоу указал на недопустимость такого поведения и призвал покончить с правлением нынешнего президента.

"Макрон [отдыхает] в ночном клубе в Конго, когда страна массово протестует против пенсионной реформы. Ну что за абсолютная бессознательность — не видеть непристойности, разъединения... Пора заканчивать это президентство", — написал он в своём твиттер-аккаунте.

Подчёркивается, что столица Конго стала последней точкой тура Макрона по странам Центральной Африки.