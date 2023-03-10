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10 марта, 11:44

Президент митингующей Франции решил закончить тур по Африке пьянкой в клубе

7sur7: Макрона заметили с бутылкой пива в руке на вечеринке в Конго

<p>Эмманюэль Макрон с пивом в ночном клубе. Обложка © <a href="https://twitter.com/Eric_Anceau/status/1633413774102212609" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter</a> / Eric Anceau</p>

Эмманюэль Макрон с пивом в ночном клубе. Обложка © Twitter / Eric Anceau

Президента Франции Эмманюэля Макрона заметили с бутылкой пива в руке на вечеринке в Киншасе — столице Демократической Республики Конго. Как пишет 7sur7, туда его позвал местный певец Фалли Ипупа, а сопровождали лидера европейской страны несколько конголезских политиков, в том числе министр связи Патрик Муйая Катембве.

Кадры отдыха Эмманюэля Макрона в ночном клубе в Конго. Видео © Twitter / Eric Anceau

Тягу Макрона к отдыху в ночных клубах не оценили во Франции, которая уже пережила несколько волн протестов из-за пенсионной реформы. Так, известный историк Эрик Анкоу указал на недопустимость такого поведения и призвал покончить с правлением нынешнего президента.

"Макрон [отдыхает] в ночном клубе в Конго, когда страна массово протестует против пенсионной реформы. Ну что за абсолютная бессознательность — не видеть непристойности, разъединения... Пора заканчивать это президентство", написал он в своём твиттер-аккаунте.

Подчёркивается, что столица Конго стала последней точкой тура Макрона по странам Центральной Африки.

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Матвей Константинов
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