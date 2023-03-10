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9 марта, 22:53

Жене Макрона не дали судиться из-за слухов, что она — трансгендер

Суд отклонил иск Брижит Макрон против заподозривших её в трансгендерности

<p>Эмманюэль Макрон с женой Брижит Макрон. Фото © ТАСС / AP / Thibault Camus</p>

Эмманюэль Макрон с женой Брижит Макрон. Фото © ТАСС / AP / Thibault Camus

Гражданский иск супруги президента Франции Брижит Макрон был отклонён парижским судом. Речь идёт о жалобе на распространителей слухов о её трансгендерности. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный документ.

С иском в суд Брижит Макрон обратилась вместе со своими тремя детьми от первого брака и братом. Первую леди Франции возмутил ролик, распространяемый на YouTube. В нём утверждается, что она якобы была раньше мужчиной Жаном-Мишелем Тронье, но позже сменила пол. Сначала истцы хотели получить компенсацию за вторжение в личную жизнь, однако в суде квалифицировали действия авторов видео как публичную клевету.

Дело о слухах ещё может быть выиграно женой Макрона: параллельно она подала иск уголовный. Разбирательство по делу о публичной клевете продолжается.

Брижит Макрон заявила о взломе генеалогического древа авторами слуха о её трансгендерности

Брижит Макрон заявила о взломе генеалогического древа авторами слуха о её трансгендерности

Лайф рассказывал, что Брижит Макрон подала этот иск год назад. Обращение в суд было основано на обвинении в нарушении неприкосновенности частной жизни, а также в незаконном использовании её образа.

Арина Родионова
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