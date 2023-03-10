Жене Макрона не дали судиться из-за слухов, что она — трансгендер

Гражданский иск супруги президента Франции Брижит Макрон был отклонён парижским судом. Речь идёт о жалобе на распространителей слухов о её трансгендерности. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный документ.

С иском в суд Брижит Макрон обратилась вместе со своими тремя детьми от первого брака и братом. Первую леди Франции возмутил ролик, распространяемый на YouTube. В нём утверждается, что она якобы была раньше мужчиной Жаном-Мишелем Тронье, но позже сменила пол. Сначала истцы хотели получить компенсацию за вторжение в личную жизнь, однако в суде квалифицировали действия авторов видео как публичную клевету.

Дело о слухах ещё может быть выиграно женой Макрона: параллельно она подала иск уголовный. Разбирательство по делу о публичной клевете продолжается.