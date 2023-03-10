Жене Макрона не дали судиться из-за слухов, что она — трансгендер
Суд отклонил иск Брижит Макрон против заподозривших её в трансгендерности
Эмманюэль Макрон с женой Брижит Макрон. Фото © ТАСС / AP / Thibault Camus
Гражданский иск супруги президента Франции Брижит Макрон был отклонён парижским судом. Речь идёт о жалобе на распространителей слухов о её трансгендерности. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный документ.
С иском в суд Брижит Макрон обратилась вместе со своими тремя детьми от первого брака и братом. Первую леди Франции возмутил ролик, распространяемый на YouTube. В нём утверждается, что она якобы была раньше мужчиной Жаном-Мишелем Тронье, но позже сменила пол. Сначала истцы хотели получить компенсацию за вторжение в личную жизнь, однако в суде квалифицировали действия авторов видео как публичную клевету.
Дело о слухах ещё может быть выиграно женой Макрона: параллельно она подала иск уголовный. Разбирательство по делу о публичной клевете продолжается.
Лайф рассказывал, что Брижит Макрон подала этот иск год назад. Обращение в суд было основано на обвинении в нарушении неприкосновенности частной жизни, а также в незаконном использовании её образа.