Французский премьер назвала демократическим путь для принятия пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что принятая без голосования в парламенте пенсионная реформа прошла через все необходимые демократические процедуры. По её словам, реформа не могла быть подвергнута риску из-за "перемены мнений некоторых депутатов".

"Эта реформа прошла через необходимую демократическую процедуру. Она часами обсуждалась в Нацсобрании, часами обсуждалась в Сенате, было голосование в Сенате, и в ближайшие дни будет голосование в Нацсобрании", — пояснила политик в эфире телеканала TF1.

Борн также указала, что статья 49.3 позволяет оппозиции выдвинуть вотум недоверия. В свою очередь, правительство до последнего намеревалось принять реформу через голосование, однако власти не могли рисковать её будущим, "полагаясь на перемену мнения некоторых депутатов". Выступающие против изменений уверены, что пенсии можно финансировать госдолгом, заметила премьер, однако назвала этот довод "несерьёзным".

Также Борн оценила поведение депутатов, заявив, что она "не злилась, а была просто шокирована", ведь Нацсобрание является местом для дебатов, а если стороны не хотят слушать друг друга, это значит, что "определённое количество групп не уважает наши институты". К таким она отнесла оппозиционные партии "Неподчинившаяся Франция" и "Национальное объединение", обвинив их в попытках посеять хаос в парламенте и на улицах, за который "расплачиваются обычные французы".