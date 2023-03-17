Французская оппозиция заявила о недоверии правительству

Французские депутаты от оппозиционной фракции LIOT выдвинули вотум недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFMTV.

Петицию, поданную группой депутатов во главе с Бертраном Панше, подписал 91 депутат из 577 — столько членов насчитывает нижняя палата французского парламента (Национальная ассамблея). Для принятия вотума недоверия необходимо 287 голосов, и эта цифра вполне достижима, если политические силы объединятся.