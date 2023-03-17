Французская оппозиция заявила о недоверии правительству
Французские депутаты от оппозиции выдвинули вотум недоверия правительству премьера Элизабет Борн
Французские депутаты от оппозиционной фракции LIOT выдвинули вотум недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFMTV.
Петицию, поданную группой депутатов во главе с Бертраном Панше, подписал 91 депутат из 577 — столько членов насчитывает нижняя палата французского парламента (Национальная ассамблея). Для принятия вотума недоверия необходимо 287 голосов, и эта цифра вполне достижима, если политические силы объединятся.
"Я призываю к ответственности всех депутатов, чтобы защитить нашу демократию", — призвал коллег-парламентариев Панше.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в нижней палате парламента. Он созвал Совет министров, чтобы воспользоваться конституционным инструментом, который позволяет ему это сделать. Все последние месяцы в стране проходят массовые протесты против пенсионной реформы, которые обострились накануне вечером. Марин Ле Пен призвала премьера Франции Элизабет Борн уйти в отставку.