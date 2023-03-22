Протестующие против пенсионной реформы скинули куклу Макрона под поезд

Предложенная Правительством Франции пенсионная реформа "продолжит свой демократический путь" и должна вступить в силу до конца года. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон.

"Этот текст продолжит свой демократический путь. Нужно дождаться официальной позиции Конституционного совета по поводу законопроекта", — сказал политик в интервью телеканалам TF1 и France 2, где он постарался успокоить граждан и объяснить им необходимость повышения пенсионного возраста.

Макрон добавил, что были соблюдены все формальные процедуры, в том числе дебаты в парламенте и голосование о доверии правительству после принятия законопроекта в обход Нацсобрания и Сената.

Тем временем протестующие против пенсионной реформы заняли вокзал в Ницце. Как сообщает издание Nice Matin, движение поездов нарушено, демонстранты находятся на вокзале с 11 утра (13:00 мск). Активисты заняли как перроны, так и железнодорожные пути. А под колёса стоящего на вокзале поезда они положили куклу с лицом Макрона. До того как войти на вокзал, митингующие провели пикет перед зданием.