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22 марта, 13:06

Протестующие против пенсионной реформы скинули куклу Макрона под поезд

Президент Франции Макрон выразил надежду, что пенсионная реформа вступит в силу до конца года

Предложенная Правительством Франции пенсионная реформа "продолжит свой демократический путь" и должна вступить в силу до конца года. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон.

"Этот текст продолжит свой демократический путь. Нужно дождаться официальной позиции Конституционного совета по поводу законопроекта", — сказал политик в интервью телеканалам TF1 и France 2, где он постарался успокоить граждан и объяснить им необходимость повышения пенсионного возраста.

Рейтинг Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума

Рейтинг Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума

Макрон добавил, что были соблюдены все формальные процедуры, в том числе дебаты в парламенте и голосование о доверии правительству после принятия законопроекта в обход Нацсобрания и Сената.

Тем временем протестующие против пенсионной реформы заняли вокзал в Ницце. Как сообщает издание Nice Matin, движение поездов нарушено, демонстранты находятся на вокзале с 11 утра (13:00 мск). Активисты заняли как перроны, так и железнодорожные пути. А под колёса стоящего на вокзале поезда они положили куклу с лицом Макрона. До того как войти на вокзал, митингующие провели пикет перед зданием.

Кукла Эмманюэля Макрона на железнодорожных путях вокзала в Ницце. Фото © Nice Matin / Frantz Bouton

Кукла Эмманюэля Макрона на железнодорожных путях вокзала в Ницце. Фото © Nice Matin / Frantz Bouton

Напомним, Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте. Это вызвало новые волны акций протеста против реформы. Марин Ле Пен призвала премьера уйти в отставку. Французская оппозиция заявила о недоверии правительству страны, но вотум не нашёл поддержки в ходе голосования. А в Париже митингующие против пенсионной реформы сожгли чучело Макрона.

Обложка ©

Getty Images / Johannes Simon

Никита Никонов
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