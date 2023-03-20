Французская оппозиция не сумела добиться отставки правительства

Французским депутатам-оппозиционерам не хватило всего девяти голосов в Национальном собрании, чтобы принять вотум недоверия нынешнему правительству из-за принятия премьер-министром страны Элизабет Борн закона об изменении пенсионной реформы без парламентского голосования. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

За вотум, который подала группа LIOT, отдали голоса 278 депутатов, при этом для её принятия требовалось 287 голосов. Стоит отметить, что несмотря на заявленное главой правоцентристской партии "Республиканцы" Эриком Сьотти намерение не допустить попытки оппозиции сместить правительство, 19 депутатов этой партии поддержали резолюцию. При этом за вторую резолюцию, которую подготовила партия "Национальное объединение", проголосовали 94 депутата, после чего она была отклонена.

"Необходимое большинство не набрано. Ни одна из резолюций о недоверии не принята. Таким образом, законопроект правительства о финансировании социального бюджета с учётом поправок, принятых на межпарламентской комиссии, считается принятым", — сообщила председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве.