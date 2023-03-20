Французская оппозиция не сумела добиться отставки правительства
Французским депутатам-оппозиционерам не хватило всего девяти голосов в Национальном собрании, чтобы принять вотум недоверия нынешнему правительству из-за принятия премьер-министром страны Элизабет Борн закона об изменении пенсионной реформы без парламентского голосования. Трансляция заседания велась на сайте парламента.
За вотум, который подала группа LIOT, отдали голоса 278 депутатов, при этом для её принятия требовалось 287 голосов. Стоит отметить, что несмотря на заявленное главой правоцентристской партии "Республиканцы" Эриком Сьотти намерение не допустить попытки оппозиции сместить правительство, 19 депутатов этой партии поддержали резолюцию. При этом за вторую резолюцию, которую подготовила партия "Национальное объединение", проголосовали 94 депутата, после чего она была отклонена.
"Необходимое большинство не набрано. Ни одна из резолюций о недоверии не принята. Таким образом, законопроект правительства о финансировании социального бюджета с учётом поправок, принятых на межпарламентской комиссии, считается принятым", — сообщила председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве.
При этом оппозиция может попытаться отсрочить вступление законопроекта в силу. Для этого она должна оспорить некоторые положения либо весь законопроект в Конституционном совете. Соответствующие запросы намерены подать руководитель парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен и председатель парламентской фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано. Есть и другой вариант — добиться, чтобы был вынесен вопрос о принятии реформы на референдум. Для организации этого процесса нужна поддержка хотя бы 185 членов парламента и подписи десятой части избирателей, а это порядка 4,9 миллиона человек. Сбор подписей будет проходить девять месяцев.
Напомним, французский лидер Эмманюэль Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальном собрании. Все последние месяцы в стране проходят массовые протесты из-за этой реформы. Марин Ле Пен призвала премьера Борн уйти в отставку. Французская оппозиция заявила о недоверии правительству страны. В Париже митингующие против пенсионной реформы сожгли чучело Макрона.
Wikipedia / Richard Ying et Tangui Morlier