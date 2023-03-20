Париж опять охватили беспорядки, полиция ответила слезоточивым газом
В Париже полиция применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов
Для разгона демонстрантов, вышедших на площадь Вобан в Париже с требованием отмены пенсионной реформы, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Стычки между правоохранительными органами и участниками акции начались двадцатого марта на прилегающих к площади улицах.
Полиция применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов в Париже. Видео © Twitter / FranceNews24 / Ab7Media / AdrienAdcaZz / AlertesInfos / MaxTredan / Cecile_LW
Через полчаса после того, как объявили, что резолюция о недоверии правительству не набрала достаточного количества голосов в Национальном собрании — нижней палате парламента. Обстановка на улицах Парижа после этого известия сразу накалилась, в рядах демонстрантов появилась агрессия, участники стали выкрикивать оскорбления в адрес полицейских, кидать в них камни и бутылки и поджигать мусор.
Напомним, французский лидер Эмманюэль Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента). Он созвал Совет министров, чтобы воспользоваться конституционным инструментом, который позволяет ему это сделать. Все последние месяцы в стране проходят массовые протесты против пенсионной реформы. Французский премьер-министр Элизабет Борн назвала демократическим путь для принятия реформы. А Марин Ле Пен призвала Борн уйти в отставку. Французская оппозиция заявила о недоверии правительству страны. В Париже митингующие против пенсионной реформы сожгли чучело Макрона.
Twitter / Cecile_LW