Париж опять охватили беспорядки, полиция ответила слезоточивым газом

Для разгона демонстрантов, вышедших на площадь Вобан в Париже с требованием отмены пенсионной реформы, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Стычки между правоохранительными органами и участниками акции начались двадцатого марта на прилегающих к площади улицах.

Через полчаса после того, как объявили, что резолюция о недоверии правительству не набрала достаточного количества голосов в Национальном собрании — нижней палате парламента. Обстановка на улицах Парижа после этого известия сразу накалилась, в рядах демонстрантов появилась агрессия, участники стали выкрикивать оскорбления в адрес полицейских, кидать в них камни и бутылки и поджигать мусор.