Рейтинг Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума
IFOP: Рейтинг популярности Макрона снизился до 28% на фоне пенсионной реформы
Рейтинг популярности французского лидера Эмманюэля Макрона снизился до 28% из-за пенсионной реформы. Об этом свидетельствуют результаты опроса IFOP. Это самый низкий уровень с начала 2019 года — момента окончания кризиса "жёлтых жилетов", отмечает Le Journal du Dimanche.
Как уточняет газета, такое падение связано с тем, что премьер Элизабет Борн и кабмин воспользовались статьёй 49.3 Конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в Парламенте. В итоге реформа была принята без согласования с Нижней палатой.
С переизбрания Макрона в мае 2022 года рейтинг президента снизился на 13 пунктов, но ещё не достиг рекордного минимума декабря 2018 года — тогда на фоне протестов "жёлтых жилетов" действия главы государства одобряли только 23%. Между тем Борн поддерживают лишь 29% французов.
Согласно законопроекту, возраст выхода на пенсию для граждан Франции необходимо увеличить до 64 лет. Многие недовольные этим решением жители страны устраивали массовые акции протеста и забастовки. Лайф писал, что Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальном собрании. Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что пенсионную реформу приняли демократическим путём, а Марин Ле Пен призвала её уйти в отставку.
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