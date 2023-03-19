Рейтинг Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума

Рейтинг популярности французского лидера Эмманюэля Макрона снизился до 28% из-за пенсионной реформы. Об этом свидетельствуют результаты опроса IFOP. Это самый низкий уровень с начала 2019 года — момента окончания кризиса "жёлтых жилетов", отмечает Le Journal du Dimanche.

Как уточняет газета, такое падение связано с тем, что премьер Элизабет Борн и кабмин воспользовались статьёй 49.3 Конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в Парламенте. В итоге реформа была принята без согласования с Нижней палатой.