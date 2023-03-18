В Париже начался марш за выход Франции из НАТО и против вооружения Украины

Жители Парижа устроили митинг за выход Франции из НАТО и против поставок оружия на Украину. Участники акции под названием "Марш за мир" начали движение рядом с местом заседания французского сената — Люксембургским дворцом. Инициатором манифестации выступила партия "Патриоты".

Протестующие проследовали в Пале-Рояль, скандируя лозунги: "Скорее выходим из НАТО!", "Макрон, мы не хотим твоей войны". Протестующие также требуют отправить Макрона на пенсию и вынести вотум недоверия. Досталось и лидерам Евросоюза манифестанты скандировали: "Фрэкзит!" и "Урсула, мы тебя не любим!"

Некоторые протестующие принесли с собой плакаты с надписями: "Вотум недоверия — мир во Франции", "Свобода, правда, сопротивление". По предварительным оценкам, в акции участвуют несколько тысяч человек.