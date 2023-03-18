Статус "Зевса": Как Макрон протолкнул скандальную реформу и нашёл вместо себя козла отпущения

Во Франции на протяжении долгого времени не утихают массовые протесты из-за повышения пенсионного возраста. Президент страны Эмманюэль Макрон решил принять данный законопроект без голосования в Национальном собрании, что только усугубило обстановку. Однако вотум недоверия оппозиция выдвинула правительству премьер-министра Элизабет Борн. Почему так происходит и в каком случае глава Пятой республики распустит кабмин, в беседе с Лайфом рассказал франковед, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

По его словам, дело во французской конституции: она не предусматривает процедуру отставки президента, поскольку это президентская парламентская республика. Фёдоров описал статус главы государства в Пятой республике как своего рода политического Зевса. Особенно так было во времена основателя и первого лидера страны Шарля де Голля. А вот премьер-министр всегда приносился в жертву и выступал в роли козла отпущения в случае сложной политической обстановки, продолжил он.

"В данном случае как раз такая ситуация сложилась. Хотя правительство инициировало эту реформу, понятно, что за ней стоял её вдохновитель Макрон. Она была задумана в его предвыборной программе 2017 года и предполагалась ещё в 2019-м, но по причине пандемии и "жёлтых жилетов" её отложили. А сейчас Макрон решился провести эту непопулярную крайне реформу", — объяснил франковед.

Более того, проведение реформы ничем не грозит французскому лидеру, к тому же переизбираться на третий срок он не собирается. Максимум, что могут сделать в данном случае парламентарии и все фракции, — поставить вопрос о недоверии правительству, что и было сделано. Как пояснил собеседник Лайфа, в ближайшее время оппозиция попробует свалить кабмин, но это, скорее всего, вряд ли получится.

Эксперт полагает, что сейчас свергнуть французское правительство вряд ли получится, так как для отставки Борн не хватает примерно 30 голосов. Всё дело в республиканцах, часть из которых готова поддержать проект реформы. По мнению Фёдорова, оппозиция не сможет переманить их на свою сторону. Если же протесты в стране продолжатся и ситуация усугубится, решительно придётся действовать Макрону: например, самому потребовать отставки кабмина и назначить нового премьера вместо Борн.