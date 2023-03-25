В стычках протестующих фермеров с полицией во Франции пострадало несколько человек

Во французском Сент-Солине несколько человек тяжело ранены в результате столкновений между демонстрантами и полицией. Собравшиеся с самого утра протестуют против строительства в городе водохранилища площадью 700 тысяч квадратов. Местные фермеры считают, что оно оставит мелкие хозяйства без воды. Изначально акция проходила мирно, но в течение дня перешла в погромы, сожжено несколько полицейских машин.

Стычки полиции с протестующими в Сент-Солине. Видео © Тwitter / MathildePanot / Red_Pill_Report / AnonymeCitoyen

"Много пострадавших со стороны манифестантов, несколько десятков, в том числе тяжело пострадавшие. Жизнь троих из них под угрозой, ещё трое без сознания", — приводит ТАСС слова представителя организаторов акции, активистки ассоциации "Восстание Земли" Лены Лазар.

По её словам, демонстранты получили ранения из-за использования силовиками "гранат для разгона толпы с резиновыми поражающими элементами", а также газовых гранат. Один из пострадавших, как уточнила активистка, был доставлен в больницу с открытым переломом.